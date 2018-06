Die CSU Neubrunn ehrt und blickt zurück

gg



Der CSU-Ortsverband Neubrunn blickt heuer auf 55 Jahre Vereinsarbeit zurück. Aus diesem Grund veranstaltet der Ortsverband am Freitag, 29. Juni, einen Festabend mit dem Kreisvorsitzenden Steffen Vogel in der Heilig-Länder-Halle in Neubrunn. Der Beginn ist um 18.30 Uhr mit einem Sektempfang und gegen 19 Uhr beginnen die Festlichkeiten mit Ehrungen und Rückblick. Der Freizeitchor Neubrunn übernimmt die musikalische Umrahmung.