Die CSU in Theres bestätigt Steffen Vogel

Dieser Tage fand die Mitgliederversammlung der CSU Theres statt, in deren Mittelpunkt die Neuwahlen standen. Vorsitzender Steffen Vogel verwies auf eine Vielzahl von Aktivitäten. Etabliert hätten sich vor allem die Biergartengespräche mit politischen Funktionsträgern. Stolz zeigte sich Vogel, dass es in den letzten beiden Jahren gelungen sei, neun neue Mitglieder für den Ortsverband zu gewinnen. So verfüge der Ortsverband mittlerweile über 41 Mitglieder. Vogel gab als Ziel aus, weiter wachsen zu wollen und vor allem im Vorfeld der Kommunalwahl gezielt Bürger für die Kommunalpolitik begeistern zu wollen. Das Ergebnis der Neuwahlen: Der Landtagsabgeordnete Steffen Vogel wurde einstimmig für weitere zwei Jahre an die Spitze des Ortsverbandes gewählt. Ihm zur Seite stehen als Stellvertreter weiterhin Manula Weigl und der Gemeinderat Matthias Stadler. Als Schriftführer fungiert Sven Ganzinger und als Kassier Sascha Kees. Der Thereser Bürgermeister Matthias Schneider verwies auf die großen Investitionen mit dem fertiggestellten Feuerwehrhaus und dem Dorfgemeinschaftszentrum mit der neuen Turnhalle, die sich derzeit im Bau befindet. red