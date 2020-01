Ebern vor 16 Stunden

Die CSU Ebern besucht Heubach

Die CSU Ebern trifft sich am Samstag, 11. Januar, zu einer Ortsbegehung in Heubach. Der Start ist um 15.30 Uhr am Haus der Bäuerin. Dazu sind alle interessierten Bürger willkommen. Anregungen und Them...