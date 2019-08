Die Cowboys sind bei den Schützen

Der Schützenverein Dörfles lädt am Samstag, 17. August, ab 18 Uhr wieder zu seinem Western- und Countryabend ein. Für das leibliche Wohl sorgen diesmal die Grillmeister mit einem saftigen Spanferkel. Zu späterer Stunde öffnet die Kaktusbar, unter anderem mit einer Auswahl an Whiskeys. Natürlich darf auch gerne das Tanzbein bei passender Livemusik geschwungen werden. An diesem Abend findet auch die Bekanntgabe des Gewinners der Ratsscheibe statt. Der Schützenverein freut sich auf regen Besuch. red