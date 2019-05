Die "Coburger Lerchen" zählten fleißig Vögel

Es rennen die Vogelbeobachter, nicht die Vögel am inoffiziellen "Tag der Vogelartenvielfalt". Beim 16. bundesweiten "Birdrace" gingen 359 Teams mit mehr als 1200 Teilnehmern aus allen Bundesländern und Luxemburg an den Start, um in einem 24 Stunden-Wettbewerb so viele Vogelarten wie möglich zu sehen oder zu hören. Dieses Jahr nahm zum ersten Mal auch ein Coburger Team, die "Coburger Lerchen", die Herausforderung an. Tobias Köhler, Oliver Daum und der LBV-Gebietsbetreuer Christian Fischer machten sich bei Sonnenaufgang auf den Weg und trotzten tapfer Kälte und Regen bei ihrer Suche nach den Vögeln des Coburger Landes. Mit 101 Arten, davon 59 Singvogelarten, belegen die "Coburger Lerchen" bundesweit den 156. Rang. In Bayern erreichten sie den 14. Platz bei 32 angetretenen Teams, teilt der LBV, Geschäftsstelle Coburg, mit. Tobias Köhlers Highlight war es, einen Ortolan vor das Fernglas zu bekommen. Foto: Tobias Köhler