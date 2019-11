Die "Charismatische Erneuerung" lädt ein

Die Charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche lädt am heutigen Donnerstag zu einem Vortrag mit Kaplan Nicolas Kehl ein. Er spricht über den neuen Heiligen, Kardinal John Henry Newman, der als Bindeglied zwischen der anglikanischen und der katholischen Kirche gilt. Newman war vor seinem Eintritt in die katholische Kirche anglikanischer Geistlicher. Der Vortrag findet nach dem 19-Uhr-Gottesdienst gegen 19.45 Uhr im Pfarrsaal in Haßfurt statt, wie die Charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche informierte. red