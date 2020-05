Die Caritas schafft Besuchsmöglichkeiten für ihre Einrichtungen im Kreis

Die Mitteilung der Staatsregierung, dass ab dem Wochenende 9./10. Mai die Besuche in Pflegeeinrichtungen wieder möglich sein sollen, hat Angehörigen von Bewohnern in den Pflegeeinrichtungen große Hoffnung gemacht, ihre Liebsten wieder live sehen zu können. Das gilt natürlich besonders für den Muttertag am morgigen Sonntag.

Der Caritasverband Haßberge hat für seine Altenhilfe-Einrichtungen bereits in den letzten Wochen Besuchsmöglichkeiten geschaffen, die ein Wiedersehen unter den seinerzeit und auch jetzt geltenden Bestimmungen möglich machen. Dies gilt ausschließlich nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung. Möglich ist dann ein kurzer Besuch einer festen, registrierten Kontaktperson oder eines Familienmitgliedes mit fester Besuchszeit, der Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern und der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Besucher und die besuchte Person. Die Einrichtungen selbst dürfen von den Besuchern weiterhin nur in einem eigens dafür ausgewiesenen Bereich betreten werden, da das generelle Besuchsverbot in Bayern weiterhin gilt. Für die ambulant betreute Wohngemeinschaft Sankt Martha in Knetzgau gilt: Dank einer neu eingebauten Türe mit Glasfenster können sich Angehörige und Bewohner wieder sehen.

Seniorenheim Sankt Bruno in Haßfurt: Es besteht ein Besucherfenster zwischen Hauskapelle und Wohnbereich.

Altenservicezentrum St. Martin Hofheim: In den Räumlichkeiten der Tagespflege wurde ein Besucherfenster geschaffen.

Hausgemeinschaften St. Anna, Hofheim: Hier entsteht aktuell eine Besucherbox, die vor dem Gebäude von St. Anna fest platziert wird. Ein Unternehmen baut aktuell eine wetterfeste Holzkonstruktion als Besuchscontainer mit zwei voneinander getrennten Eingängen. red