Die Caritas bittet zum Tanz und tut Gutes

Der 47. Caritas-Benefizball steigt am Samstag, 1. Februar, im Oberaurach-Zentrum in Trossenfurt. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr, wie die Caritas mitteilte. Eintrittskarten können unter Telefon 09521/6910 oder per E-Mail ball@caritas-hassberge.de bestellt oder auch im Caritashaus, Obere Vorstadt 19, in Haßfurt abgeholt werden. Eine Karte kostet 22 Euro, Schüler, Studenten und HaßbergCard-Inhaber zahlen mit elf Euro die Hälfte. Die Showband "Firebirds" macht die Musik. Deren Repertoire reicht von Pop-Klassikern, aktuellen Hits aus den Charts, Oldies und deutschen Schlagern bis hin zu Standardtänzen und lateinamerikanischen Rhythmen. Auch für Nichttänzer wird viel geboten: Polonaise, Lichtershow und Verlosung stehen auf dem Programm. Der Erlös fließt komplett in die Caritas-Beratungsdienste, die Menschen im Landkreis kostenlos bei sozialen Notlagen unterstützen, beraten und begleiten. Weitere Informationen gibt es unter www.caritas-hassberge.de. Foto: Uli Mayer