Die Caritas bittet um Spenden für ihre Tätigkeit im Kreis Haßberge

"Sei gut, Mensch!" So lautet das Motto der Caritas für das Jahr 2020.

Bei der Caritas-Frühjahrssammlung vom 9. bis 15. März bittet die Caritas um Spenden für Menschen, die in der nächsten Umgebung Hilfe brauchen. Mit dem Geld werden zum Beispiel Beratungsdienste mitfinanziert, bei denen Ratsuchenden geholfen wird, die aus unterschiedlichen Gründen Unterstützung brauchen.

Die Spende bei der Caritassammlung bleibt in der Region. 30 Prozent des Geldes verwendet die Pfarrei, in der gesammelt wird, für caritative Aufgaben direkt vor Ort, um individuell zu helfen, wo die Not am größten ist. Die gleiche Summe erhält der Diözesan-Caritasverband, und 40 Prozent bekommt der Caritasverband Haßberge.

Hier fließt der Sammlungserlös Diensten und Einrichtungen zu, die keine ausreichende Finanzierung durch andere Mittel haben; deshalb muss die Caritas für die wichtige Beratungsarbeit Eigenmittel einsetzen. So kommen über die Beratungsstellen die Spenden direkt und unbürokratisch Menschen zugute, die manchmal vor Sorgen und Nöten nicht mehr ein noch aus wissen. Von den Sammlungsgeldern profitieren Bürger aus dem gesamten Landkreis, denn die kostenlosen Beratungsdienste können von jedem Hilfebedürftigen in Anspruch genommen werden, unabhängig von Alter, Weltanschauung, sozialer Stellung. red