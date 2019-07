Die Bus- und Parkregelungen rund um das Annafestgelände

Das Ordnungsamt der Stadt Forchheim gibt nachfolgend Hinweise zum Annafest vom 26. Juli bis 5. August.

1. Neben den Regionallinien fahren die Busse im Stundentakt von Pautzfeld, Burk und Buckenhofen über den Bahnhof (dort teilweise Umstieg erforderlich) zum Festgelände. Hinsichtlich der Parksituation bleibt es bei den folgenden Änderungen: Der Parkplatz an der Lichteneiche steht nur Schaustellern und einem eingeschränktem Personenkreis zur Verfügung. Stattdessen wird ab dem Parkplatz am städtischen Ausstellungsgelände an der Boschstraße in Forchheim-Süd die Sonderlinie zum Annafest verstärkt. Während der verkehrsreichen Zeiten ist täglich ein 15-Minuten-Takt eingerichtet. Die Parkgebühr für die bewachten Parkplätze in Forchheim-Süd berechtigt, mit dem Parkticket kostenlos zum Festgelände und wieder zurück zu fahren (ein Parkschein für alle Mitfahrer).

Auch in diesem Jahr gibt es ein Annafest-Jugendtaxi. Es steht von 22 bis 22.30 Uhr Jugendlichen bis 16 Jahren zur Verfügung. Durch diese Regelung soll der starke Parksuchverkehr im Festgelände entzerrt werden.

Für Besucheromnibusse wird ein Teilstück der Hans-Sachs-Straße auf der Westseite zur Verfügung gestellt. Die Haltestelle der Stadtbuslinie 261 wird von der Westseite der Konradstraße bei der Annaschule in die Hans-Sachs-Straße/Einmündung Ludwigstraße verlegt. Die Haltestellen Lichteneiche und Viktor-von-Scheffel-Platz werden täglich ab 13 Uhr nicht mehr bedient.

2. Für außergewöhnlich Gehbehinderte mit blauem Zusatzausweis der Straßenverkehrsbehörde werden in der Wendeschleife am Neuenberg Parkplätze eingerichtet. Für diesen Personenkreis stehen auch am Parkplatz Lichteneiche Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

3. Fahrradfahrer werden gebeten, ihre Fahrräder auf den Abstellplätzen um das Festgelände herum abzustellen und nicht mit in das Festgelände zu nehmen. Ebenfalls nicht mitgenommen werden dürfen Hunde und alkoholische Getränke.

4. Parkplätze für Motorräder sind in der Unteren Kellerstraße nach der Kreuzung mit der Hans-Sachs-Straße (St. Anna) ausgewiesen.

5. Ein Hinweis über das Verhalten auf dem Annafestgelände ist an allen Zugängen angebracht.

6. Die Festwache befindet sich auf der rechten Seite am Beginn des Hauptaufganges (Telefon 09191/702570). red