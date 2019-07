"Die bunten Spirken" feiern Sommerfest

Die Kindertagesstätte "Die bunten Spirken" feiern am 7. und 8. Juli ihr Sommerfest. Beginn des Festbetriebes ist am Sonntag, 7. Juli, um 10 Uhr mit dem Frühschoppen. Um 14.30 Uhr haben die Kleinen ihren großen Auftritt unter dem Motto "Willkommen im Zirkus Spirkus". Spielstationen sorgen von 15.30 bis 17.30 Uhr dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Von 15 bis 17 Uhr werden die Tombola-Preise ausgegeben, und um 18 Uhr erfolgt die Verlosung. Am Montag, 8. Juli, klingt ab 17 Uhr das Fest aus, von 18 bis 19 Uhr besteht noch die Möglichkeit, Tombola-Preise abzuholen. sek