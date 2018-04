Abwechslungsreiches Programm



Trotz der großen Herausforderungen und der vielen Einsätze beim Neubau des Musikheims in Knetzgau trafen sich die Aktiven des Musikvereins zum alljährlichen Probenwochenende. Die über 40 Mitglieder reisten zu dem Wochenende nach Wiesenbronn (Landkreis Kitzingen).Ziel des Orchesterwochenendes war es, gezielt an den schwierigen Stellen der einzelnen Stücke des Frühjahrskonzertes am 12. Mai in der Aula der Dreiberg-Schule zu arbeiten. Die Werke für das Konzert wurden im Gesamtorchester durchgespielt.Der nächste Tag, den die Teilnehmer nutzten, um an den Stücken ausgiebig zu feilen, stand im Zeichen der einzelnen Register. Eine große Bereicherung waren die professionellen Dozenten für Schlagzeug, Klarinette, Saxophon, Querflöte, Trompete und tiefes Blech, die den Musikern hilfreiche Tipps zur Spieltechnik, Artikulation und Dynamik mit auf den Weg gaben. Nach drei großen Registerproben zogen die Musiker noch durch die Straßen Wiesenbronns zu einer Marsch-Probe.Ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm präsentiert der Musikverein in diesem Jahr seinen Gästen beim Frühjahrskonzert "Colours of Music... die bunte Welt der Musik". Die Zuhörer können sich auf einen traditionellen konzertanten Blasmusikteil mit Märschen und Konzertwerken sowie einem modernen Orchesterteil mit Filmmelodien und Pop-Rock-Hits freuen. Auch die Jungmusiker proben unter der Leitung von Joachim Wendel seit Monaten für das Konzert im Mai, um einige moderne Konzertstücke für Jugendblasorchester aufzuführen. "Colours of Music" findet am Samstag, 12. Mai, ab 20 Uhr (Einlass ist ab 19.30 Uhr) in der Aula der Dreiberg-Schule Knetzgau statt. Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen können auf der Homepage des Vereins www.mv-knetzgau.de eingesehen werden.