Die Bunte Liste tritt wieder an

Auch die Bunte Liste Stadtsteinach (BLS) wird wieder zur Stadtratswahl im März 2020 antreten. Die BLS mit ihrem Sprecher und Stadtrat Wolfgang Martin ist keine Partei. Sie versteht sich als Forum für Parteiunabhängige, die sich aktiv in die künftige Arbeit im Stadtrat einbringen wollen. Bei einem ersten Treffen wurden als politische Ziele formuliert: Aufwertung von Natur- und Umwelt, Gesundheit und Soziales für Kinder und Senioren, Anbindung an heute Kultur- und Kunstformen, Verstärkung von Mobilität, Ausbau von Tourismus und Anbindung an regionale Oberzentren. Die Nominierungsversammlung wird am Freitag, 10. Januar, um 20 Uhr im Gasthaus "Zum Weißen Rößl" in Stadtsteinach stattfinden. Die Veranstaltung ist öffentlich. red