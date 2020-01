Die Bürgernahe Liste stellt Kandidaten vor

Die Bürgernahe Liste (BNL) Ebelsbach lädt für Montag, 27. Januar, zu ihrer ersten Wahlversammlung ins Feuerwehrhaus in Rudendorf ein. Dabei wollen sich Bürgermeisterkandidat Andreas Hoch und die Kandidaten für den Gemeinderat vorstellen. Die nächste Wahlveranstaltung der BNL ist am Mittwoch, 29. Januar, in Schönbrunn im Gemeinschaftshaus. Der Beginn ist jeweils um 19 Uhr. red