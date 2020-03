Die Bürgerinitiative "Sand bleibt!" will wachsam bleiben fordert ein Ende des Sandabbaus

Die Bürgerinitiative (BI) "Sand bleibt!" hatte zu einen Informationsabend eingeladen, um über den aktuellen Stand der Sandabbaugebiete zu berichten. In der Gaststätte "La Fontana" gab der Sprecher der BI, Mark Werner, einen Rückblick, wie die BI mitteilte.

2015 wurde in Sand die Bürgerinitiative "Sand bleibt!" ins Leben gerufen, die sich gegen den weiteren Sand- und Kiesabbau sowie die Schaffung weiterer Baggerseen wehrt. Neben dem Verbrauch der Kulturlandschaft befürchtet die BI auch eine wachsende Hochwassergefahr. Die BI gebe es immer noch, die prognostizierten Baggerseen hingegen bislang nicht, hieß es.

Neben der BI sprachen sich auch der Bauernverband, die Gemeinde und einige Fachbehörden gegen die Abbaupläne aus. Um eine endgültige Niederlage zu verhindern, zog es der Kiesunternehmer vor, das Verfahren "einstweilen nicht fortzusetzen", wie es in einer Pressemitteilung des Bergamtes vom 27. Januar 2017 hieß.

Doch solange das Verfahren nur ausgesetzt ist, habe man erst einen Etappensieg erreicht, so die Bürgerinitiative. Da die Geduld der Behörden nicht unendlich sei, müsse man mit einer baldigen Wiederaufnahme der Abbaubemühungen rechnen, erklärte Mark Werner. Die größte Hürde für den Unternehmer sei die Tatsache, dass er das Abbaugebiet in seinen Besitz bringen müsse. Deshalb appelliert die BI an alle Grundstücksbesitzer: "Bleibt standhaft!"

Die Arbeit der BI geht den Angaben zufolge weiter und hat durch die letzten beiden Jahre "leider" weitere Berechtigung erfahren. Bei immer trockener werdenden Sommern stelle der Main eine tragende Säule der Wasserversorgung in Unterfranken dar. Doch Trinkwasserqualität habe nur Uferfiltrat, gefiltert und gespeichert in Sand und Kies. Aber je mehr Sedimente aus dem Maintal gebaggert werden, desto weniger Filter- und Speicherkapazität bleibe für die Zukunft erhalten. Schon aus diesem Grund wäre es laut BI dringend ratsam, den Sandabbau im Maintal zeitnah zu beenden. Dies wäre schon heute machbar, meint die BI.

Die BI will sich in unveränderter Stärke weiterhin gegen die Ausweitung der Baggerseeflächen einsetzen. red