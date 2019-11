Die Bürger sollen über das geplante Hochregallager entscheiden

Leserbrief zum geplanten und umstrittenen Bau eines Hochregallagers bei Eyrichshof in der Stadt Ebern (und zu den Sitzungen der Stadtratsgremien): "Wer an den Dingen der Stadt keinen Anteil nimmt, ist nicht ein stiller Bürger, sondern ein schlechter Bürger" (von Perikles, einem Athener Staatsmann, der vor circa 2500 Jahren lebte).

Grundsätzliches zum geplanten Hochregallager der Firma Uniwell im Gewerbegebiet Ebern-Eyrichshof: In der von der Bürgerinitiative gegen das Hochregallager in Ebern-Eyrichshof angestoßenen Diskussion geht es im Kern um die Frage, ob im Stadtgebiet oder in einer Teilgemeinde ein so großes Industriegebäude mit allen seinen schädlichen Folgen entstehen soll. Warum Grundsätzliches? Im Bericht des Fränkischen Tags vom 17. Mai 2019 über die Bauausschusssitzung vom 15. Mai 2019 wird Martin Lang (Leiter des Bauamtes der Stadt Ebern) mit dem Satz zitiert: "So ein hohes Firmengebäude haben wir bisher in Ebern noch nicht."

Zur Erinnerung: Das geplante Hochregallager soll 21 Meter hoch werden, 227 Meter lang und circa 30 Meter breit. Dies ist eine grundsätzliche Frage, die die Bürger von Ebern nicht der Entscheidung des Gemeinderates und seinem Bürgermeister überlassen sollten. Daher meine Aufforderung an alle Bürger von Ebern, mit ihrer Unterschrift das Bürgerbegehren zu unterstützen, um dann selbst im Rahmen der Durchführung des Bürgerentscheids zu entscheiden, ob in Ebern Industriegebäude dieser Größenordnung entstehen sollten. Dies wäre ein Akt gelebter Bürgerdemokratie. Dr. Peter Mußmächer

Ebern-Eyrichshof