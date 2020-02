Die Bürger sind zur Begehung auf der Herzo Base eingeladen

Der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn (ZV StUB) lädt am Dienstag, 18. Februar, zu einem Vor-Ort-Termin nach Herzogenaurach. Beim Lokalforum sollen der geplante Streckenabschnitt im Ortsteil "Herzo Base" besichtigt und Ideen für die weitere Planung gesammelt werden. Beginn ist um 17 Uhr. Eine Anmeldung ist bis 10. Februar möglich, ei der Zweckverband in einer Pressemitteilung schreibt.

Nach Abschluss des Raumordnungsverfahrens starten die Planerinnen und Planer der Stadt-Umland-Bahn mit der detaillierteren Ausarbeitung der Streckenführung. Im Raumordnungsverfahren wurde der vorgelegte grobe Linienverlauf der StUB untersucht und als raumverträglich bescheinigt.

Die Lage der Haltestellen

Die formulierten Maßgaben der Regierung von Mittelfranken werden in den kommenden Wochen und Monaten noch eingehender geprüft und eingearbeitet. "Zeitgleich wollen wir bereits mit den Bürgerinnen und Bürgern weiter in den Dialog gehen. Unter anderem wollen wir über die Lage der Haltestellen und die genaue Gleisführung der Straßenbahn spre-hen. Bei einer Begehung können wir uns konkret vor Ort über Vorschläge austauschen". Mit diesen Worten erläutert German Hacker, Verbandsvorsitzender des ZV StUB und Erster Bürgermeister der Stadt Herzogenaurach, die Idee, die hinter dem Lokalforum steckt. Neben ihm werden auch die beiden Leiter des Zweckverbands, Daniel Große-Verspohl und Florian Gräf, an der Vor-Ort-Begehung teilnehmen.

Das Lokalforum zum Streckenabschnitt im Bereich der Herzo Base findet am Dienstag, 18. Februar, um 17 Uhr statt. Eine Anmeldung ist bis Montag, 10. Februar, beim Zweckverband Stadt-Umland-Bahn per E-Mail (info@stadtumlandbahn.de) und Telefon (09131/933 084 0) möglich. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. red