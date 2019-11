Die Bürger kommen zu Wort

Die Gemeinde lädt zu zwei Bürgerversammlungen ein. Am Dienstag, 19. November, sind die Neuenseer aufgerufen, ihre Anliegen im Kultursaal in der Schwürbitzer Straße 7 vorzutragen. Eine weitere Bürgerversammlung findet am Donnerstag, 21. November, im Pfarrheim in der Laurenzistraße 7 in Lettenreuth statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. red