Die Bürger haben das Wort

Die Gesamtbevölkerung von Grafengehaig, einschließlich der Ortsteile, ist zur Bürgerversammlung am Freitag, 22. November, um 19 Uhr in die Gaststätte der Frankenwaldhalle eingeladen. Nach dem Bericht des Bürgermeisters Werner Burger stehen Aussprachen, Wünsche und Anregungen auf dem Programm. Nach der Gemeindeordnung (GO) können grundsätzlich nur Gemeindebürger das Wort erhalten. Ausnahmen kann die Versammlung beschließen. Es wird darauf hingewiesen, dass in der Bürgerversammlung nicht private Einzelfälle, sondern gemeindliche Probleme von allgemeinem öffentlichen Interesse behandelt werden können. Im Anschluss an die Bürgerversammlung findet eine Eigentümerversammlung von "Unner Lädla" statt. Mitglieder und Bevölkerung sind auch hierzu eingeladen. red