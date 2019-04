Die Bürger dürfen fragen

Die nächste Sitzung des Stadtrates findet am Montag, 8. April, ab 16 Uhr im Rathaus statt. Dabei haben Bürger Kronachs bis 16.30 Uhr Gelegenheit, an den Bürgermeister und den Stadtrat Fragen zu stellen. Auf der Tagesordnung stehen die nachträgliche Verleihung des Johann-Kaspar-Zeuß-Preises 2018, die Entschädigung für ehrenamtlich Tätige bei der Europawahl 2019 und die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes an der Lucas-Cranach-Grundschule. red