Die Bürger äußern sich zuvor

Über die Dorferneuerung Theisenort in der unteren Dorfstraße wird am Dienstag, 24. April, um 19 Uhr bei der Sitzung des Marktgemeinderates gesprochen. Folgende Tagesordnungspunkte werden außerdem behandelt: Dorferneuerung Burkersdorf, Bedarfsplanung zur Ertüchtigung des Hochwasserschutzes Au mit Binnenentwässerung sowie die Verbesserung des natürlichen Rückhalts am Ratzengraben. Vor der Sitzung ist um 18.30 Uhr eine halbstündige Bürgerfragestunde. red