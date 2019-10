Die Bucher wollen mit ihren Gästen lange Partynächte genießen

Langsam, aber sicher geht die Kirchweihzeit 2019 zu Ende, auch in der Marktgemeinde Weisendorf mit ihren 13 Ortsteilen. Mit: "Alle Wege führen nach Buch, dem Mittelpunkt der Welt", rühren die Ortsburschen und Ortsmadle des Ortsteiles Buch mit rund 630 Einwohnern die Werbetrommel für die letzte Kerwa in der Marktgemeinde.

Schunkeln und tanzen, schlemmen und schwelgen heißt die Devise während der Bucher Kerwa. Zig Helfer aus dem ganzen Dorf sind im Einsatz, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Nach der fränkischen Schlachtschüssel am Donnerstag, 17. Oktober, wird am Freitag "Die Nachtschicht" im beheizten Zelt neben dem Gasthof Süß nach dem Anstich für eine lange Partynacht sorgen. Am Samstag will dann die Cover-Rockband "Motion Sound" das Zelt in einen brodelnden Hexenkessel verwandeln.

Zwei Kerwabäume

Doch vor der zweiten Partynacht am Samstag sind erstmal die Kräfte der Ortsburschen gefragt, die traditionell den Kerwabaum in die Senkrechte bringen. Außerdem unterstützen sie den Nachwuchs, der einen eigenen Baum aufstellt, schließlich sollen die Jüngsten des Dorfes die Tradition einmal fortsetzen.

Nach zwei Nächten Remmidemmi und Party bleibt ein Tag für eine Pause, denn traditionell ist in Buch am Sonntag kein Zeltbetrieb, das Team des Landgasthofes muss die vielen Essensgäste zufriedenstellen und die Kerwaburschen und Ortsmadle bessern dafür beim Küchle Zamspielen ihre etwas strapazierte Kasse wieder auf.

Auch das Betzn Raustanzen gehört in Buch zur Tradition, und im Zelt wird extra ein "Minibaum" auf der Tanzfläche stehen, um den die Paare ihre Runde drehen. In diesem Jahr wird mit "Honeybee and Kisses" eine neue Formation auf der Bühne stehen, dabei hat Gitarrist Sascha nahezu ein Heimspiel. Der waschechte Oberfranke gibt in Weisendorf Gitarrenunterricht und stand in Weisendorf und Buch schon mit den bekannten "Münchner Gschicht'n" auf der Bühne. Seine Gitarrenschüler können ihn am Montag in voller Action erleben und mit ihm auf der Bühne den Schlagzeuger und Pianisten Manuel sowie Sängerin Denise.