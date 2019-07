Die Buben und Mädchen in Prölsdorf suchten nach dem Zauberwort

Orientalisches Flair herrschte im Prölsdorfer Kindergarten. Buben und Mädchen, die Betreuerinnen sowie die Eltern, Großeltern und die Prölsdorfer feierten das Sommerfest.

Es begann traditionell mit dem Abschlussgottesdienst für die Vorschulkinder, wie der Kindergarten mitteilte. Die Kinder hatten sich im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, was für sie Freundschaft bedeutet, und zeigten dies in kleinen Szenen.

Am Nachmittag verwandelte sich der Pfarrhof in eine orientalische Stadt. Das bekannte Märchen "Kalif Storch" von Wilhelm Hauff war Thema der Musicalaufführung. Die Zuschauer verfolgten die Inszenierung, die durch eingängige Lieder und Tänze begleitet wurde, und erlebten das spannende Abenteuer des Kalifen und seiner Begleiter. Am Ende waren alle glücklich, dass das Zauberwort "Mutabor" wieder gefunden wurde und die Geschichte einen guten Ausgang nahm.

Nach der Vorführung hatten die Besucher die Möglichkeit, ihr Losglück bei einer großen Tombola zu versuchen. Glitzertattoos und gebastelte Störche rundeten das Angebot für die kleinen Gäste ab.

Eltern und Kindergartenverein zauberten wieder Gaumenfreuden für Alt und Jung. Der Kindergarten in Prölsdorf ist eine Einrichtung der Caritas Haßberge und wird vom Trägerver-ein Sankt Sebastian getragen. red