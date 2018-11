Die Breitengüßbacher geben klar den Ton an

Die U19-Basketballer des TSV Tröster Breitengüßbach sind auch in ihrem sechsten Spiel in der Hauptrunde 3 der Nachwuchs-Bundesliga (NBBL) ungeschlagen geblieben. Gegen den Nachwuchs der Niners Chemnitz gelang dem Team der Trainer Mario Dugandzic und Felix Czerny mit dem 106:67 (54:31) in der Strullendorfer Hauptsmoorhalle der erwartete Pflichtsieg.

Der Brose-Nachwuchs gab von Anfang an den Ton gegen die jungen Südwestsachsen an. Nach zehn Minuten führten die Güßbacher mit 22:12. Nicholas Tischler, Kay Bruhnke und Henri Drell hatten offensiv einen guten Tag erwischt, wenngleich Drell nach zwei frühen Fouls zunächst auf die Bank musste. Doch seine Teamkollegen glichen den temporären Ausfall problemlos aus: Die Brose-Youngster blieben konzentriert und zeigten gute Spielzüge. Nicht verwunderlich war es so, dass Breitengüßbach nicht nur die Offensive jenseits der 6,75-Meter-Linie bestimmte, sondern auch die Zone beherrschte. Dank Reboundüberlegenheit blieb der TSV in Front, Dugandzic rotierte viel und der Brose-Nachwuchs erarbeitete sich dank einer kollektiv soliden Leistung einen 54:31-Vorsprung zur Halbzeit.

Besonders gegen die Distanzschützen Nicholas Tischler, Bruhnke und Drell fanden die Chemnitzer in Hälfte 2 kein adäquates Mittel. Bruhnke war es auch, der seine Mitspieler mit guten Pässen versorgte. Der Vorsprung wuchs zwischenzeitlich auf nahezu 40 Punkte an. Zwar ließ Bamberg die Niners in der Zone immer wieder agieren, aber wirklich in Schlagdistanz kamen die Sachsen nicht mehr. Coach Dugandzic sagte: "Wir freuen uns für die Jungs, dass sie mit der richtigen Einstellung in dieses Spiel gegangen sind und bereiten uns schon jetzt auf die nächsten Aufgaben vor." la TSV Tröster Breitengüßbach: N. Tischler (26 Punkte/2 Dreier), Bruhnke (16/3/13 Rebounds/9 Assists), Drell (15/2/5 Steals), Bulic (8/6 Rebounds), Bergmann (8/1), Beck (8), Köppel (8), B. Tischler (8/1), Plescher (4/5 Assists), Brevet (3/1), Guck (2), Baggette