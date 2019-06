Die Botanik der Cevennen

Die Naturforschende Gesellschaft lädt am heutigen Dienstag, 18. Juni, zum Vortrag "Botanische Wanderungen in den Cevennen", ein. Die Cevennen sind eine Mittelgebirgslandschaft im südlichen Zentralmassiv in Frankreich. Aufgrund der geologischen Gegebenheiten mit kristallinem Gestein und Kalkhochplateaus ergibt sich eine vielfältige Flora einschl. Orchideen. Auch die Landschaft ist beeindruckend mit tiefen Schluchten (z. B. Tarntal), phantastischen Felsformationen (z. B. Nimes-le-Vieux) und der sehr eindrucksvollen Tropfsteinhöhle Aven Armand. Beim Botanisieren kann man öfters interessante Insekten und andere Tiere beobachten. Referent ist Wolfgang Rysy. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Gaststätte "Tambosi". Gäste sind willkommen, Eintritt frei. red