Die böse Seite der Gemütlichkeit

Der Autor Martin Droschle liest am Freitag, 8. November, um 19.30 Uhr in der Gemeindebücherei Zapfendorf aus seinem Buch "Von Hundefressern und Zwiebeltretern - wie die Franken ihre Nachbarn nennen und warum". Der Franke gilt als äußerst maulfaul. Wenn es aber darum geht, seine Nachbarn zu verspotten, sprudeln Neid und vorsätzliche Niedertracht nur so aus ihm heraus: Zungenausreißer, Buddnscheißer, Wolfshenker, Wasserpolacken - beinahe jede Stadt und jedes Dorf hat von den Nachbarn einen bitterbösen Spitznamen abbekommen. Aus einem Fundus von weit über 3000 solcher typisch fränkischer Verunglimpfungen hat der Autor 71 ausgewählt. Karten gibt es in der Bücherei, in der Infothek im Rathaus und bei Schreibwaren Beringer sowie an der Abendkasse. red