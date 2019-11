Die Blutspendetermine im Kreis Haßberge

Das Rote Kreuz hat die Blutspendetermine im Dezember für den Landkreis Haßberge festgelegt. Es gilt der folgende Zeitplan: Hofheim: am Montag, 9. Dezember, von 16 bis 20.30 Uhr im Rot-Kreuz-Haus in Haßfurt. Haßfurt: am Dienstag, 10. Dezember, von 15 bis 20.30 Uhr im Rot-Kreuz-Haus. Ebern: am Freitag, 13. Dezember, von 16 bis 20.30 Uhr im Rot-Kreuz-Haus. Zeil: am Mittwoch, 18. Dezember, von 16.30 bis 20.30 Uhr in der Mittelschule. Ebelsbach: am Freitag, 27. Dezember, von 15.30 bis 19.30 Uhr im Bürgersaal am Sportgelände von Ebelsbach. red