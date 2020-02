Die "Blummazupfer" bringen Stimmung ins Altenheim

Wie gut, dass es die Fastnacht gibt. Da kommen junge, fröhliche Leute und bringen Stimmung in die Bude. Und viele Bewohner des BRK-Heims Wohnen und Leben Etzelskirchen sind mit Begeisterung dabei. Deshalb freute sich die Heimleiterin Octavia-Sorina Mercan, dass die Weisendorfer "Blummazupfer" auch heuer wieder ins Altenheim kamen und den Bewohnern einen fröhlichen Nachmittag bereiteten. Es wurde gesungen und geschunkelt, und die Zeit ist allzu schnell vergangen, bis die fröhliche Truppe am Abend wieder weiterzog. Auch beim Landkreis-Seniorenfasching in der Höchstadter Aischtalhalle waren die Bewohner vom Altenheim zahlreich vertreten und am Rosenmontag wird noch mal kräftig gefeiert, wenn die Brucker Gaßhenker den Speisesaal in Beschlag nehmen.

Doris Kratz