Die "Blechmafia" beschließt das musikalische Jahr in Herzogenaurach

Auch heuer setzt das Silvesterkonzert den Schlusspunkt hinter ein prall gefülltes musikalisches Jahr in der Herzogenauracher evangelischen Kirche in der von-Seckendorff-Straße. Die sehr beliebte Veranstaltung bietet den Zuhörern die willkommene Gelegenheit, den Altjahresabend um eine Stunde zu verkürzen, denn das Konzert dauert stets von 20 bis 21 Uhr, heißt es in der Einladung.

Mit den professionellen Blechbläsern der "Blechmafia" aus Nürnberg ist es Kantor Gerald Fink erneut gelungen, ein Top-Ensemble für den Silvesterabend zu gewinnen. Festliche Klänge, flotte Rhythmen: In großer Vielfalt werden die Künstler für einen gelungenen Abend unter dem Motto "Wassermusik" sorgen.

Musikalische Kreuzfahrt

Versunkene Piraten, gefrorene Superhelden, Hamburgs schwarze Schwäne, mit Krebsen tanzende Melonen - all das verwandelt die "Blechmafia" Nürnberg auf ihrer musikalischen Kreuzfahrt durch die Musikgeschichte mit Witz und Charme in ein kurzweiliges Hörerlebnis. Die "Blechmafia" ist das erste Mafiasyndikat der Welt, das nicht mit schlagkräftigen, sondern mit klanglichen Mitteln zu überzeugen weiß: brillante Trompetenklänge, symphonische Posaunenstimmen, verfeinert durch Horn und Tuba, mit Schlagzeug gewürzt.

Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden freilich willkommen. Einlass ist um 19 Uhr und bereits um 18 Uhr lädt die Gemeinde zum Gottesdienst am Altjahresabend ein. red