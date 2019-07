Die "BlechMafia" auf Kloster Banz

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr findet auch in diesem Jahr ein Jazzabend im Bruderhof von Kloster Banz statt. Gestalten wird den Abend die "BlechMafia" Nürnberg. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich am Sonntag, 14. Juli, 19 Uhr, auf brillante Trompetenklänge freuen, auf symphonische Posaunenstimmen, verfeinert durch Horn und Tuba, mit Schlagzeug gewürzt und das alles unter freiem Himmel.

Zugang und Karten

Der Zugang zum Bruderhof erfolgt über den Haupteingang der Hanns-Seidel-Stiftung. Bei schlechten Witterungsverhältnissen wird das Konzert jedoch in den Kaisersaal von Kloster Banz verlegt. Der Einlass beginnt um 18 Uhr. Karten für den Jazzabend auf Kloster Banz am Sonntag gibt es online unter www.proticket.de/MSO, telefonisch unter 0231/9172290 und an der Abendkasse. red