Die Blasmusik zählt 240 Mitglieder

Zur Jahreshauptversammlung der Blasmusik Neuengrün-Schlegelshaid konnte der 1.Vorsitzende Alfred Kremer 36 Mitglieder begrüßen, insbesondere den Zweiten Bürgermeister der Stadt Wallenfels, Erich Mähringer, den Dirigenten Wolfgang Schrepfer sowie die Ehrenmitglieder Reinhold Schmidt, Edelbert Deuerling und Ludwig Dietz.

Schriftführerin Jane Schadwill berichtete von der Jahreshauptversammlung des vergangenen Jahres und verlas das Protokoll.

Alfred Kremer bezifferte die Anzahl der Mitglieder auf 240, davon sind 27 Aktive. 2017 wurden 27 Auftritte, sieben Ständela und 39 Musikproben abgehalten.

Beim Kreisauswahlorchester spielten wieder mit Carolin Kremer und Magdalena Kremer und beim Kreisorchester 50 + Ludwig Dietz. Trotz des nicht ganz zufriedenstellenden Besuchs des Starkbierfests im Jugendheim Neuengrün mit Entertainer Will sei auch für nächstes Jahr einen Wiederholung geplant. Es gab auch einen Schnuppernachmittag mit Instrumentenkarussell zur Nachwuchswerbung. Alle Aktiven wurden mit Softshell-Jacken ausgestattet.

Auch für dieses Jahr stehen wieder etliche Auftritte an. Alfred Kremer bedankte sich bei seinen Vorstandsmitgliedern sowie den Ausschussmitgliedern, besonders beim Dirigenten Wolfgang Schrepfer, der fachlich stets über den Dingen stehe sowie Edelbert Deuerling und Carolin Kremer, die für den Dirigenten gelegentlich einspringen. Sein Dank ging auch an alle Mitglieder und Freunde der Blasmusik.

Kassier Rainer Günther erläuterte die Vorgänge des vergangenen Geschäftsjahres und konnte von einem guten Jahresergebnis berichten. Die Kasse wurde von Manfred Wiedel und Harald Gremer geprüft, der eine ordentliche Kassenprüfung bestätigte und um die Entlastung des Kassiers bat, der alle Anwesenden zustimmten.

Erich Mähringer bedankte sich beim Vorsitzenden Alfred Kremer für die im Jahre 2017 abgehalteten Veranstaltungen und seine intensive Arbeit. Stadtrat Günther Blumenröther erwähnte, dass er sich eine regere Beteiligung an Veranstaltungen wünsche. Die Kirchenverwaltung übernimmt gerne die Kosten für die Anschaffung von Noten für Gottesdienste und Beerdigungen. Die Blaskapelle spielt wie bisher schon gerne auch bei kirchlichen Veranstaltungen. Allerdings sei wichtig, dass diese Termine spätestens vorher vier Wochen vorher dem Vorstand mitgeteilt werden. red