Die Blaskapelle aus Prappach führte die Prozession an

Die Stadt Königsberg in Bayern ist aufgrund ihrer einstigen Zugehörigkeit zum Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha protestantisch geprägt. Seit Jahrzehnten gibt es in der Stadt auch die katholische Pfarrgemeinde St. Josef. Diese hielt am Fronleichnamstag, dem "Hochfest des Leibes und Blutes Christi", eine feierliche heilige Messe mit Prozession ab. Der Name "Fronleichnam" stammt von "fron", "Herr" und "lichnam", "Leib", und weist auf die Elemente der Eucharistie hin. Seine Beliebtheit verdankt dieser Festtag vor allem der Prozession, bei der die Elemente der Eucharistie durch die Straßen getragen werden. In Königsberg trug Kaplan Nicolas Kehl die Monstranz mit der Hostie. An herrlich blumengeschmückten Stationen wurden die Fürbitten gebetet. Foto: Gerold Snater