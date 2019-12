Burgpreppach vor 15 Stunden

Die Bigband spielt

Ein Benefizkonzert unter dem Motto "Swing & Lovesongs zur Weihnacht" findet am Sonntag, 22. Dezember, in der evangelischen Pfarrkirche in Burgpreppach statt. Mitwirkende sind "Pfeffer, Salz & Sahne", ...