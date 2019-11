Die Biertradition in Forchheim

Die Altstadtfreunde im Heimatverein Forchheim laden zu den 38. Forchheimer Hausgeschichten ein, einer Vortragsreihe über Baudenkmäler und Lokalgeschichte in und um Forchheim. Am Donnerstag, 21. November, lautet das Thema "Biertradition in Forchheim" mit dem Referenten Reinhold Glas, bei dem es um die Geschichte der Schankstätten, Brauhäuser und Felsenkeller geht. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Kellergewölbe der Kaiserpfalz Forchheim, Kapellenstraße 16. Foto: privat