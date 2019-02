Die Bienen in der Krise

Honigbienen als zentrale Bestäuberinsekten sorgen für Fruchtansatz von Wild- und Kulturpflanzen. Dieses gern für Erklärungen genutzte Prinzip stellt in unserer heutigen Umwelt keine Selbstverständlichkeit mehr dar, heißt es in der Einladung zu einem Vortrag des Imkervereins Schlüsselfeld mit dem Titel "Wenn die Biene mit der Blume nicht mehr kann!", der heute um 19 Uhr in der Zehntscheune stattfindet.

Wie viele andere Arten sind die Bienen in die Krise geraten. In einem informativen Vortrag erklärt Gerhard Müller-Engler vom Institut für Bienenkunde und Imkerei die Zusammenhänge im Naturhaushalt und die aktuellen Gefährdungsursachen für Bienen und andere Insekten. Im weiteren Verlauf zeigt der Referent alternative Strategien auf, um die Bestäubungssituation wieder zu stabilisieren. Er erklärt, dass es nicht unbedingt milliardenschwerer Stützungsprogramme bedarf, sondern dass oft schon kleine Maßnahmen ausreichen, um für eine Verbesserung zu sorgen. Mit diesen könnten alle Menschen einen kleinen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt leisten. red