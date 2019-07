Die Bewertungskommission besucht Ludwigschorgast am 17. Juli

Immer weniger Dörfer in Bayern nehmen am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" teil. Das geht aus den von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau veröffentlichten Zahlen hervor, wie der SPD-Ortsverband in einer Pressemitteilung schreibt.

Für Klaus-Peter Kugler hingegen ist die Teilnahme am Wettbewerb für jedes Dorf ein Gewinn. Der SPD-Gemeinderat und Vorsitzende des Gartenbauvereins Ludwigschorgast sieht darin eine ideale Plattform für die Dörfer, ihre Ideen und Projekte zu präsentieren. Daher habe er in der Ratssitzung angeregt, dass sich die Gemeinde beteiligt. Bei einer Zusammenkunft des SPD-Ortsvereins im Gasthof Schicker erläuterte Kugler die Kriterien, die bei der Bewertung in fünf Bereichen herangezogen werden.

Bürgerschaftliches Engagement

Wichtige Aspekte seien das bürgerschaftliche Engagement und nachhaltige Entwicklungen. Kugler bedauerte, dass sich unter den größeren Orten im Landkreis Kulmbach nur Thurnau und Ludwigschorgast angemeldet hätten. Ludwigschorgast werde die Bewertungskommission am 17. Juli unter die Lupe nehmen. Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Tobias Braunersreuther lobte die Initiative seines Gemeinderatskollegen, der auch die Bewerbungsunterlagen zusammen mit Bürgermeisterin Doris Leithner-Bisani erstellt habe. "Mit dem Wettbewerb haben wir gute Erfahrungen gemacht. Mehrere Auszeichnungen auf Kreisebene sind der Beweis", so Braunersreuther. red