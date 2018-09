Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum kommenden Montag

Bad Staffelstein und die Obermain-Therme haben ein wahrhaft königliches Amt zu vergeben: Gesucht wird eine Nachfolgerin der (noch) amtierenden Thermenkönigin Katharina I.

Bis 2020 soll die neue Würdenträgerin Stadt und Therme innerhalb und außerhalb Bad Staffelsteins vertreten und repräsentieren, beispielsweise bei Stadtfesten, Messen oder Festumzügen. Darüber hinaus gehört es auch zu den königlichen Aufgaben, kompetente Auskünfte über Bad Staffelstein und die Obermain Therme zu erteilen.

Bewerben können sich alle engagierten, aufgeschlossenen jungen Frauen ab 18 Jahren, die sich in Bad Staffelstein gut auskennen, gerne die Obermain Therme besuchen und sich vorstellen können, die Adam-Riese-Stadt bei offiziellen Anlässen, Messen und Veranstaltungen zu vertreten.

Um diese Aufgaben bestmöglich zu erfüllen, sollten die Bewerberinnen spontan, flexibel, selbstbewusst und kontaktfreudig sein und gerne in der Öffentlichkeit stehen. Für die wichtige repräsentative Aufgabe winken der künftigen Königin ein angemessenes Honorar und zusätzlich für die Dauer der Amtszeit freier Eintritt in Nordbayerns beliebteste Therme sowie Gutscheine für viele weitere wertvolle Leistungen. Bewerben können sich alle Interessentinnen bis spätestens 17. September beim Kur- & Tourismus-Service Bad Staffelstein, E-Mail: tourismus@bad-staffelstein.de.

Das Casting findet am Mittwoch, 19. September, im Best Western Plus Kurhotel an der Obermain-Therme statt. red