Die Besucher in der Spitalkirche sangen begeistert mit

Zum zweiten Mal lud das Duo "Flair" zu einem adventlichen Mitsingkonzert in die Spitalkirche nach Kronach ein. In der bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche wurde gemeinsam mit den Besuchern gesungen und musiziert und mit Liedern aus früherer und heutiger Zeit auf das Weihnachtsfest eingestimmt. "Denn Singen ist ein Geburtsrecht und kann uns in eine tiefe Entspannung bringen, es gibt uns Singenden ein Gefühl von Verbundenheit und macht einfach glücklich", so Ute Fischer Petersohn vom Duo "Flair". Wie gerne man sich an die kindliche Vorfreude auch jetzt noch erinnert, beschrieb Alexandra Förtsch, wenn sie Lieder aus Kindertagen wieder zu hören bekommt, so bei einem Lied von Peter Alexander, das sie mit Ihrer Duo-Partnerin vortrug. Weg aus dem stressigen Alltag, hinein in die weihnachtliche Botschaft, die in so vielen Liedern beschrieben wird, dies konnte man in dieser besinnlichen Stunde miteinander spüren. Ob Groß oder Klein, jeder konnte mitsingen - was die meisten Besucher auch begeistert taten - ohne jeglichen Leistungsgedanken. red