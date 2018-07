Die besten Schützen geehrt

Die Rundenwettkampf-Siegerehrung im Schützengau Oberfranken-West fand in Hetzles statt. In der gut besuchten Veranstaltung begrüßte Gausportleiter Thomas Bader den Gauschützenmeister Hans J. Hiller mit seinen Gaustabsmitgliedern und den Vorsitzenden des Gastgebervereins Schwabachtal Hetzles, Werner Eck Bevor die Sieger gekürt wurden, gab es für die Schützen noch Informationen über die alte und neue Saison. An den Rundenwettkämpfen 2017/18 nahmen insgesamt 77 Vereine, 267 Mannschaften und 1342 Schützen teil, davon 175 Mannschaften und 865 Schützen an den Luftgewehrkämpfen. 92 Teams mit 477 Startern gab es bei den Pistolenwettbewerben. Außerdem gab es noch neun Mannschaften, die im Wettbewerb Kleinkaliber-Gewehr an den Start gingen. Das war eine große Herausforderung für die beiden langjährigen Rundenwettkampfleiter Gewehr ( Luftgewehr und Kleinkaliber), Herbert Ruppert, und Pistole ( Luftpistole Sportpistole und GK Pistole), Gausportleiter Thomas Bader.Den Siegern wurden unter Applaus der Anwesenden Urkunden, Plaketten und Medaillen überreicht. In der obersten Liga gab es folgende Meister und beste Einzelschützen (Disziplin/Meister/bester Einzelschütze), Luftgewehr: Freischütz Hausen, Annika Kraus (Freischütz Hausen) 384,8 Ringe; Kleinkaliber: Hub. Stegaurach, Franziska Knorrn (Hub. Stegaurach) 284,5 Ringe; Luftpistole: Tell Hirschaid, Werner Steinmetz (Vict. Buckenhofen) 363,4 Ringe; Sportpistole: Diana Neuhausen, Johannes Klarmann (Diana Neuhausen) 278,0 Ringe; GK-Pistole: Sportsch. Merkendorf, Stefan Geus (Merkendorf) 386,4 Ringe. red