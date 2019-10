Die besten Musicals

Highlights aus über 20 Musicals, gesungen und moderiert auf Deutsch, gibt es am Sonntag, 22. März 2020, ab 19 Uhr im Kongresshaus Rosengarten. Espen Mowackis "Best of Musicals" bietet einer Mitteilung zufolge tiefe Gefühle, Temperament, Leidenschaft, Witz und Charme, opulente Kostüme und weltbekannte Melodien, gesangliche und schauspielerische Glanzleistungen für einen unvergesslichen Abend. Konzipiert und stetig weiterentwickelt wurde der Bühnenerfolg der Musical-Kompanie von Espen Nowacki, der aus Oslo stammt. Neben seiner Show "Ab in den Süden" (am 12. Januar 2020 zu Gast in Coburg) ist "Best of Musicals" das Herzstück seiner Arbeit. Karten zum Preis von 35 bis 50 Euro gibt es in der Tageblatt-Geschäftsstelle, Hindenburgstraße 3a. red