"Wir haben wirklich toll ausgebildete junge Leute in der Landwirtschaft." Dieses Resümee zog Renate Trautner vom Staatlichen Beruflichen Schulzentrum in Bayreuth nach dem oberfränkischen Bezirksentscheid im Berufswettbewerb der Landjugend. Egal ob im Allgemeinwissen, oder in berufsspezifischen Fragen, egal ob in der Theorie oder in der Praxis: Gewonnen haben alle 42 Teilnehmer.

Trotzdem kommen nur die Erstplatzierten weiter. Sieger wurde in der Leistungsklasse 1 (Schüler und Auszubildende) Michael Brütting aus Kosbrunn bei Pegnitz im Landkreis Bayreuth gefolgt von Raphael Roth aus Kupferberg im Landkreis Kulmbach. Bei den Siegerteams in Leistungsklasse 2 waren Christian Lappe aus Schöchleins bei Mistelgau und Jens Pöhlmann aus Kreuthhof bei Bindlach aus dem Landkreis Bayreuth erfolgreich. Sie dürfen sich als die besten Junglandwirte Oberfrankens bezeichnen. Alle vier qualifizierten sich für den Landesentscheid, der am 10. und 11. April im mittelfränkischen Triesdorf stattfindet.

Wissen und Können seien für alle Landwirte heute unverzichtbar geworden, sagte die Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer. Doch auch bei vielen Verbrauchern sei Unkenntnis vorhanden, wenn es um landwirtschaftliche Zusammenhänge geht. Der Berufswettbewerb solle auch deutlich machen, dass der Ausbildungsstand in der Landwirtschaft noch nie so gut war wie derzeit. Ohne heimische Landwirtschaft keine hochwertigen Nahrungsmittel, so Verwaltungschef Peter Meyer vom Bezirk Oberfranken. Der Berufsnachwuchs demonstriere mit dem Wettbewerb eindrucksvoll, dass Landwirtschaft zwar der Tradition verhaftet, aber dennoch modern und zukunftsgerichtet ist, sagte die oberfränkische Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz.

So mussten die Teilnehmer diesmal nicht nur Fische erkennen und Politiker benennen, sondern auch Stickstoffkreisläufe aufzeigen, Sämereien und deren Greening-Fähigkeit bestimmen, einen Hindernisparcours befahren und über Öffentlichkeitsarbeit in der Landwirtschaft referieren.