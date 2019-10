Die besten "Iflder" Gschichten

Manchmal passieren in Uehlfeld skurrile Dinge. Da brennt hier mal eine Mülltonne, im Nachbarort Demantsfürth fährt jemand nackt auf dem Fahrrad oder ein nächtlicher Heimkehrer streift eine Mauer und ruft dann die Polizei. Wenn außergewöhnliche Geschichten passieren, schreiben sich die Uehlfelder Ortsburschen die das ganze Jahr genau auf. Beim Umzug am Kerwasonntag bekommen die besten von ihnen einen eigenen Wagen.

Bereits seit Anfang August bauen die Burschen und Madle an den Anhängern, die die verschiedenen Geschichten erzählen. Doch Ortsburschen-Capo Dominik Stoll gesteht: "In den ersten vier Wochen haben wir nur gekartelt." Unter der Woche trafen sie sich jeden Tag für zwei Stunden - auch trotz Ablenkung durch Kartenspiele bekamen die Burschen und Madle am Sonntag einen Zug hin.

Die Burschen ließen unter anderem eine Mülltonne auf einem Wagen brennen. Ein Uehlfelder schmiss eine Party, zu der er ein Lagerfeuer schürte. Am nächsten Tag räumte er auf, die Asche aus der Feuerschale kippte er in die Biotonne. Keine gute Idee, wie sich wenig später herausstellen sollte. Die Tonne fing zu brennen an. "Ich waas gorned, wos die Iflder gegen die Mülldonna hamm, fasd alle Johr brennd bei uns a Mülldonna zam", witzelt Simon Zwanzger, der die Geschichten vortrug. Zwanzger ist mittlerweile zwar kein Ortsbursche mehr, weil er bereits zehn Jahre dabei ist und bald heiratet, trotzdem lässt er es sich weiterhin nicht nehmen, den Prolog beim Umzug zu halten.

In der Nachbargemeinde Demantsfürth war jemandem im vergangenen Sommer so heiß, dass er sich wohl Durchzug verschaffen wollte. Kurzerhand setzte er sich nackt auf sein Fahrrad. Ein Anwohner allerdings fand die Aktion nicht gerade lustig und kontaktierte die Polizei. "Die is dann a kumma rechd fix, midd Spaß hadd des nämli zu do ghabd nix", berichtete Zwanzger, der für das Problem aber gleich noch einen Lösungsvorschlag fand. "Willst du naggerd middn Fohrrod fohrn durch die Weldgschichd, mussd hald wardn bis dunkl is, dass dich kanner mer sichd!"

Dann allerdings muss man aufpassen, wo genau man entlangfährt. Nach einer Feier fuhr ein Bewohner mit seinem Fahrrad heim, streifte allerdings eine Mauer - mit dem Gesicht. Doch der Verletzte hatte eine Idee: "Do rufi die Bolidsei oh und derzäll denna a Gschichd, vo die annern Ossis binni gschlong worn ins Gsichd." Geglaubt hat die Polizei ihm diese Geschichte allerdings nicht, stattdessen musste er sich einem Alkoholtest unterziehen - und der ergab 1,8 Promille.

So viel Alkohol im Blut dürften die Ortsburschen und -madle am Samstagnachmittag jedenfalls nicht gehabt haben, immerhin stemmten sie eine 27 Meter lange Fichte in die Höhe. Von da an hieß es dann: Baum bewachen! Bis um neun Uhr am Sonntagmorgen hielten die insgesamt 28 Burschen und Madle Wache, damit ihr Kerwabaum nicht geschält wird. Das allerdings hätte schon wieder Potenzial für einen Kerwawagen.