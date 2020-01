Die beste Gelegenheit, Gutes zu tun

Das Ehrenamt hilft und unterstützt Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen. Neben Dankbarkeit erfährt derjenige, der sich engagiert, vor allem eine Menge über sich selbst. Der Awo-Treff am Bürgerplatz sucht für folgende wöchentlich stattfindende Kurse ehrenamtliche Kursleiter: Sitztanz: Montag, 15 Uhr; Sitzgymnastik: Mittwoch, 10.30 Uhr; Malen: Mittwoch, 13.30 Uhr; Spiel & Spaß: Donnerstag, 14 Uhr. Unter der Telefonnummer 09563/726672 oder per E-Mail an treff-roedental@awo-coburg.de gibt es nähere Informationen. red