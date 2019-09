Die besondere Bruderliebe

Neun Jahre lang ist Marian der kleine Bruder des schwerbehinderten Marlon. Neun Jahre lang gibt es nur Familienurlaube im Hospiz und ein ständiges Bangen um Marlons Leben. Trotzdem - Marian liebt jede Minute mit seinem Bruder und ist einfach glücklich, wenn er ihn zum Lachen bringen kann. Als Marlon stirbt, bricht für die Familie eine Welt zusammen. Marian beschließt, aus der Trauer und seinen Erfahrungen das Beste zu machen. Er will die Welt entdecken - für sich und seinen Bruder. Am 19. Oktober um 19 Uhr ist Marian Grau zu Gast in der Hospiz-Akademie Bamberg.

Der heute 17-Jährige hat seine Erlebnisse im Buch "Bruderherz" niedergeschrieben. Als einer der jüngsten Reiseblogger der Welt wurde er gleichzeitig mittlerweile zum Botschafter des Deutschen Kinderhospizvereins ernannt.

Durch seinen Bruder Marlon hat er gelernt, dass man das Leben schätzen und jede Sekunde genießen sollte, heißt es in der Mitteilung der Hospiz-Akademie. Außerdem habe ihn die bisherige Familiensituation schon früh sehr selbstständig gemacht. In kürzester Zeit bereist er Dutzende Länder, plant alles selbst, bucht Flüge und Hotels und packt zu guter Letzt einen Elternteil einfach ein.

In seinem Buch erzählt er von seinen spannenden Reisen und den damit zusammenhängenden Erlebnissen. Gleichzeitig gewährt er einen sehr offenen und rührenden Einblick in seine Gefühlswelt, beschreibt, wie es zu seiner Reiselust und Eigenständigkeit kam und was ihn antreibt. Seinen Bruder nimmt er in Gedanken immer mit.

Eine Geschichte über schwere Verluste, über den beeindruckenden Zusammenhalt einer Familie, über die Abenteuerlust - und darüber, wie wichtig es ist, für sich selbst die Welt zu erobern! Mit dieser wie auch anderen Veranstaltungen möchte die Bildungseinrichtung in der Lobenhofferstraße 10 ein öffentliches Bewusstsein für das neue Kinder- und Jugendhospiz in Bamberg schaffen, das 2022 eröffnet werden soll.

Infos und Anmeldung unter www.hospiz-akademie.de. red