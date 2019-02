Die Besetzung macht Sorgen

Nach drei Niederlagen in Folge sind die Volleyballer des TV Ebern in der Landesliga Nordost in der Abstiegszone angekommen. Sie sind Tabellensiebter, punktgleich mit dem Achten VC Hirschaid. An diesem Samstag (15 Uhr) ist der ersatzgeschwächte TVE bei der SGS Erlangen (5.) gefordert.

Was die Eberner zuletzt beim Mitkonkurrenten in Hirschaid boten, war magere Volleyballkost. Der Kader ist zu dünn, um in der Landesliga bestehen zu können. Laut Trainer Hanke fehlt es an einem gesunden Konkurrenzkampf im Team, die Mannschaft stellt sich von allein auf, zumal ihm keine Auswechslungen von der Bank aus möglich sind, was auch in Hirschaid der Fall war.

Die sechs Akteure die auf dem Feld stehen, "hauen sich zwar allesamt rein", so Hanke, doch reiche das letztlich meistens nicht aus, um zu Punkten zu kommen.

Die Begegnung beim Tabellenfünften SGS Erlangen dürfte keinen Deut leichter werden, auch wenn es für die Gastgeber um nicht mehr allzu viel geht. Nach oben in der Tabelle ist der Zug abgefahren, während die SGS nach unten ein Sechs-Punkte-Polster hat. In der Vorrunde setzten sich die Erlanger in Ebern mit 3:1 durch. Man darf gespannt sein, mit welcher Besetzung Coach Hanke die Fahrt nach Erlangen antreten kann. di