Die Besenbinder bedanken sich und feiern ihre Meistertitel

Die Raiffeisenbank Seebachgrund e.G. half den Besenbindern mit einem großen finanziellen Zuschuss von 1000 Euro, welcher die Finanzierung der Jugendarbeit unterstützte.

Der Scheck wurde für die Fahrtkosten der Jugendlichen zur Deutschen Meisterschaft in Braunschweig verwendet. Eine höchst großzügiger Zuschuss, den Horst Amon, Vorstand der Raiffeisenbank Seebachgrund e.G., in Form eines Scheckes persönlich an die Tänzerinnen übergab.

Die Röttenbacher Besenbinder bedanken sich ganz herzlich für diese tolle finanzielle Unterstützung. Aufgrund der riesigen Erfolge die die Aktiven Tänzer der Besenbinder in dieser Session 2018/19 einfuhren - sie sind zweimal Deutscher Meister und dreimal Deutscher Vizemeister geworden - wurde am vergangenen Samstag natürlich auch gefeiert. Es stieg eine riesige Super-Sommer-Meister Party in der Lohmühlhalle Röttenbach mit Stargast DJ Tonic, bekannt vom Bayern 3 Party-Schiff. Sommerliche Meister-Cocktails und die ein oder andere kulinarische Überraschung erwartete die Party-Gäste. Patricia Lederer