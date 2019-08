"Die Berufung des Levi" wird gestaltet

In diesem Jahr präsentiert der Förderverein Alte Kirche Sargenzell zum 32. Mal einen Früchteteppich. Der Früchteteppich wird am Freitag, 6. September, 18.30 Uhr, eröffnet.

In der Alten Kirche in Sargenzell entsteht zur Zeit der Früchteteppich aus Samen, Körnern, getrockneten und gemahlenen Blüten, Kräutern und Blättern. Bereits im April wurde das jährliche Motiv festgelegt. Als Vorlage für den Früchteteppich wurde ein Aquarell des Malers William Hole gewählt, und zwar das "Jesus calls Levi to be a Disciple - Die Berufung des Levi". Das Bild wurde auch als Illustration in dem Buch "Das Leben von Jesus von Nazareth" von William Hole veröffentlich.

Das Bild "Die Berufung des Levi" zeigt, wie Jesus von Kapernaum (ursprüngliche Schreibweise) kommend durch das Stadttor schreitet, im Hintergrund der See Genezareth und die Golan-Höhen.

Die künstlerische Leiterin Heike Richter hat das Bild komplett farbig aufgemalt, um dem Team das Arbeiten zu erleichtern. Die Umrisse werden in bewährter Weise mit den Körnern geklebt. Auch die Schattierung wird gleich mit eingestreut. Die Künstlerin fördert auch heuer die Kreativität der Helfer, und sie gestalten eigenständig.

Die Ausstellung ist ab Samstag, 7. September, bis Sonntag, 3. November, von 9 bis 18 Uhr, geöffnet. Es sind immer ehrenamtliche Helfer anwesend, die den Besuchern das Bild und die Bedeutung der einzelnen Geschehnisse erklären und Fragen beantworten. Es werden auch Gruppen angenommen, die sich unter Tel.: 06652/180 195 oder Tel.: 06652/793 85 91 anmelden können. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.fruechteteppich.de.