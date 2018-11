Gründung Die Bergwacht Bayern ist dem Bayerischen Roten Kreuz zugeordnet. Gegründet wurde sie 1920, um den Unfalldienst in den bayerischen Alpen zu übernehmen. Entwicklung Seither hat die Bergwacht eine Vielzahl von Entwicklungen und Anpassungsprozessen durchlaufen. Heute sieht sich die Bergwacht einer Reihe von Herausforderungen gegenüber, die in den aktuellen Entwicklungen und in dem veränderten Verhalten der Bevölkerung liegen. Trendige Sportarten ziehen Menschen in die Natur, Flutlichtanlagen bedeuten längere Skitage, Mountainbikeparks bedeuten neue Einsatzschwerpunkte. Niederlassung Der ehemalige Präsident des Bayerischen Roten Kreuzes, Heinz Köhler, wollte schon vor vielen Jahren eine Bergwacht im Frankenwald gründen. Vor fünf Jahren hat es dann geklappt. Zukunft Bereitschaftsleiter Ralf Schmidt ist überzeugt, dass die Einsätze der Bergwacht am Rennsteig zunehmen werden, nicht zuletzt aufgrund dessen, dass die E-Bikes stark im Kommen sind und somit auch die Unfälle auf schwer zugänglichem Gelände zunehmen. vs