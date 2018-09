Die Bergpredigt: Poesie oder Pflicht auch für Politiker

Marion Krüger-Hundrup Über 2000 Jahre alt und immer noch brennend aktuell: Jesu Bergpredigt mit den Seligpreisungen ist eine Charta der Humanität, ja der Nächstenliebe. Doch in der realen Welt, auch der christlichen Welt, stößt die Bergpredigt zumeist auf taube Ohren. Was ist sie dann? Bloße Poesie, biblische Literatur? Oder doch eine Pflicht, sie zu beherzigen?

Ein öffentlicher Studientag am Samstag, 15. September, im Bistumshaus St. Otto versucht, Antworten zu geben und aufzuzeigen, wie die Bergpredigt im kirchlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben umgesetzt werden kann. Referenten am Vormittag (ab 9.30 Uhr) sind Erzbischof Ludwig Schick und Professor Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK). Am Nachmittag (ab 13.30 Uhr) gibt es eine Podiumsdiskussion mit Politikern zu der Ausgangsfrage: "Lässt sich mit der Bergpredigt ein Land regieren?"

Auf dem Podium

Diskutieren werden Sebastian Körber (FDP, Forchheim), MdL Kathi Petersen (SPD, Schweinfurt), MdL Andreas Schumann (CDU, Magdeburg), Stadtrat Professor Gerhard Seitz (CSU, Bamberg) und Ursula Sowa (Bündnis 90/Die Grünen, Bamberg). Moderator ist Michael Kasperowitsch.

Der Studientag wird eingeleitet durch einen geistlichen Impuls von Pater Richard Nennstiel, Leiter des Dominikanischen Instituts für christlich-islamische Geschichte und Islambeauftragter des Erzbistums Hamburg. Er wird auch den abschließenden Gottesdienst in der Kapelle des Bistumshauses feiern, der musikalisch durch die Gitarristin Barbara Großmann und mit Neuen Geistlichen Liedern (NGL) gestaltet wird.

Am Sonntag, 16. September, findet der Studientag eine Erweiterung mit dem Thema: "Die Bergpredigt - auch Richtschnur für den Umgang mit Muslimen?" Pater Nennstiel wird dazu im Dominikanerinnenkloster Heilig-Grab (Eingang Klosterstraße) ab 15 Uhr sprechen. Um 17 Uhr Rosenkranz und Vesper in der Klosterkirche. Veranstalter des Studientages sind der Dominikanische Freundeskreis hl. Katharina von Siena an St. Gangolf Bamberg und die Katholische Erwachsenenbildung im Erzbistum Bamberg.