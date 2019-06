Ebelsbach 21.06.2019

Die "Bergler" wandern nach Steinbach

Die "Bergler" wandern am Donnerstag, 27. Juni, nach Steinbach. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Bahnhof in Ebelsbach, teilen die Organisatoren mit.. Die Einkehr findet dann bei Robert im Gasthof Hildenbran...